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Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Фермеры на нескольких десятках тракторов заблокировали один из въездов в крупнейший порт Германии в городе Бремерхафен. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на полицию 29 января.

«В понедельник около 30 тракторов заблокировали подъездную дорогу к порту Бремерхафен. Перекресток у северных таможенных ворот закрыт», — приводит издание слова представителя полиции.

Сообщается, что несмотря на это, до порта по-прежнему можно добраться через южные таможенные ворота. В статье отмечается, что это «спонтанная демонстрация». Как долго продлится акция протеста пока неизвестно.

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29 января с 14:00 по местному времени (16:00 мск) фермеры начали блокаду Парижа и его пригорода, чтобы в город не смогли доставить никакие товары. Об этом намерении сообщал французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs. Планируется, что акция продлится по меньшей мере пять дней. По словам представителя организации Максима Бюизара, идея заключается в том, чтобы никто не мог снабжать столицу и там почувствовали нехватку продукции.

Ранее, 28 января, сообщалось, что во Франции полиция решила использовать броневики из-за протестов фермеров. Жандармерия стянула бронеавтомобили к рынку Рюнжи под Парижем на фоне намерений митингующих организовать полную блокаду города. Об этом сообщили в префектуре полиции французской столицы.

Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги. Кроме того, накануне фермеры также подожгли здание таможни в коммуне Ним.

При этом 89% французов поддерживают протестное движение фермеров. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более девяти из десяти французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о фермерах, 44% из которых о них «очень хорошего мнения».

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