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Французские фермеры заявили о намерении организовать полную блокаду Парижа

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs хочет создать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы в город не смогли доставить никакие товары. Акция начнется в ночь на 29 января и продлится по меньшей мере пять дней.

Представитель организации Максим Бюизар в эфире телеканала BFMTV сообщил, что идея заключается в том, чтобы никто не мог снабжать столицу и там почувствовали нехватку продукции.

Помимо Парижа протестующие фермеры намерены осуществлять блокаду трех окружающих город департаментов. По их задумке, это должно помочь жителям страны понять важность фермеров и то, что столица не обеспечивает сама себя.

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Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги. Кроме того, накануне фермеры также подожгли здание таможни в коммуне Ним.

При этом 89% французов поддерживают протестное движение фермеров. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более девяти из десяти французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о фермерах, 44% из которых о них «очень хорошего мнения».

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