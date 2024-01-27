Во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни

Протестующие фермеры во Франции подожгли здание таможни в коммуне Ним. Об этом 26 января сообщил префект департамента Гар Жером Боне.

«Сегодня вечером в 19:15 на таможенном пункте в Ниме произошел пожар, предположительно, вызванный проникновением людей на сельскохозяйственной технике», — написал он в соцсети X, добавив, что виновных уже ищут.

Кроме того, в тот же день в городе Нарбонн в департаменте Од фермеры устроили поджог здания социальной страховой службы. По информации газеты L'Indépendant, они свалили с помощью трактора недалеко от офиса кучу засохших виноградных лоз и подожгли их.

Отмечается, что, несмотря на вмешательство 25 пожарных, дом в итоге был полностью уничтожен огнем.

Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги.

Так, 25 января, протестующие фермеры подожгли покрышки у префектуры коммуны Ажен на юге Франции. Митингующие сложили у ворот стога сена и автомобильные покрышки, после чего подожгли их, устроив большой пожар. Кто-то из фермеров подогнал к зданию цистерну с навозом и облил ворота административного здания.

Ранее в этот день газета Le Figarо сообщила, что 89% французов поддерживают протестное движение фермеров. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более девяти из десяти французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о фермерах, 44% из которых о них «очень хорошего мнения».