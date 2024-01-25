Во Франции протестующие фермеры разожгли пожар перед зданием префектуры

Протестующие фермеры подожгли покрышки у префектуры коммуны Ажен на юге Франции. Об этом сообщил телеканал Franceinfo в среду, 24 января.

Митингующие собрались у префектуры, сложили у ворот стога сена и автомобильные покрышки, после чего подожгли их, устроив большой пожар. Кто-то из фермеров подогнал к зданию цистерну с навозом и облил ворота административного здания. Префектура выпустила пресс-релиз, где указала, что стала целью демонстрантов.

«Перед воротами сбрасывали мусор и разжигали костры», — написано в заявлении.

Одна из протестующих по имени Карин Дюк заявила, что меры воздействия на правительство должны ужесточаться. Она подчеркнула, что выполнить требования фермеров лучше сейчас, поскольку по всей Франции уже полыхают пожары, и это должно быть достаточным поводом, чтобы администрация обратила внимание на проблему.

Другой демонстрант Серж Буске-Кассань заявил, что правительство замечает только жестокость и не прислушивается к мирным обращениям.

«Во Франции, если нет слез и крови, ничего не получится. Сегодня мы сделали всё, чтобы это произошло более или менее мирно, завтра я ничего не гарантирую», — предупредил он.

Ранее в этот день газета Figarо сообщила, что 89% французов поддерживают протестное движение фермеров. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более 9 из 10 французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о фермерах, 44% из которых о них «очень хорошего мнения».

Перед этим, 23 января, глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо сообщил, что один фермер погиб, еще два человека пострадали, когда их сбила машина в ходе протестов во Франции. В тот же день стало известно, что дочь женщины-фермера, погибшей в результате аварии, скончалась от полученных травм в больнице.

Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги.

Толчком для протестов во Франции стали выступления фермеров в Германии, которые начались 8 января из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участвующие в шествиях заявили, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством.