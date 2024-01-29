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Военный эксперт объяснил важность освобождения ВС РФ села Табаевка под Харьковом

Эксперт Литовкин о взятии Табаевки: это приближает к выполнению всех задач СВО
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Освобождение каждого населенного пункта в зоне спецоперации на Украине приближает РФ к решению всех поставленных задач СВО. Таким образом военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин 29 января прокомментировал «Известиям» освобождение Вооруженными силами РФ населенного пункта Табаевка в Харьковской области на купянском направлении.

«Важно освобождение каждого населенного пункта от бандеровской власти. Чем дальше пройдут наши войска, в том числе в Харьковской области, в Донецкой Народной Республике, тем меньше будут обстреливать территории наших областей и наших городов», — сказал военный эксперт.

По его словам, всё это приближает к выполнению задач, поставленных 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным, касающихся демилитаризации и денацификации Украины.

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Ранее, 21 января, Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Данный результат был достигнут в связи с успешными и активными действиями подразделений группировки российских войск «Запад», отмечало оборонное ведомство.

Позднее в тот день начальник службы по связям с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала «Рада» признал потерю Крахмального.

До этого, 18 января, в МО РФ сообщили об освобождении Веселого в ДНР. Как уточнялось, населенный пункт был взят в результате успешных активных действий подразделений группировки войск «Юг».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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