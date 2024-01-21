Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области, который был освобожден российскими военными. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала «Рада».

«В селе Крахмальное <...> [ВСУ] отошли на более подготовленные рубежи, где жизнь [бойцов] находится в безопасности», — сказал он.

Об освобождении Крахмального на купянском направлении ранее в этот день сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что данный результат был достигнут в связи с успешными и активными действиями подразделений Западной группировки российских войск.

До этого, 18 января, в МО РФ сообщили об освобождении Веселого в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как уточнялось, населенный пункт был взят в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск.

25 декабря 2023 года российские военные освободили город Марьинку, расположенный к западу от Донецка. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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