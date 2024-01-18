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Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР

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Фото: ТАСС/ Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 января сообщило Минобороны.

«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое ДНР. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР», — сообщили в ведомстве.

Потери Вооруженных сил Украины в живой силе на указанном направлении составили свыше 260 военнослужащих, в вооружении — 17 автомобилей, две боевые машины пехоты и танк.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российскими бойцами были подавлены гаубица Д-30, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки «Paladin» и «Гвоздика».

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Ранее, 25 декабря, российскими военными был освобожден город Марьинка, расположенный в регионе к западу от Донецка. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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