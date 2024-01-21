В результате действий Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное на купянском направлении. Об этом 21 января сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что с помощью авиации и артиллерии российские войска отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики (ДНР) и Колымыйчиха Луганской Народной Республики (ЛНР).

На купянском направлении украинская армия потеряла до 55 военнослужащих и два автомобиля.

Ранее, 18 января, в Минобороны сообщили об освобождении Веселого в ДНР. Как уточнялось, населенный пункт был взят в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск.

До этого, 25 декабря, российскими военными был освобожден город Марьинка, расположенный в регионе к западу от Донецка. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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