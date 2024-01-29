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Российские силы освободили село Табаевка в Харьковской области

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Российские военные активными действиями подразделений Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области на купянском направлении. Об этом 29 января сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б», — добавили в ведомстве.

Кроме того, Российская армия улучшила свое положение по переднему краю на краснолиманском направлении, там за сутки ВСУ потеряли около 280 человек.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — уточнили в Минобороны.

Также отмечено, что на херсонском направлении российские подразделения уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

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Ранее, 21 января, ВСУ признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области, который был освобожден российскими военными. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала «Рада».

Об освобождении Крахмального на купянском направлении в тот день сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что данный результат был достигнут в связи с успешными и активными действиями подразделений Западной группировки российских войск.

До этого, 18 января, в МО РФ сообщили об освобождении Веселого в Донецкой Народной Республике. Как уточнялось, населенный пункт был взят в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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