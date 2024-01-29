На заседании ЦИК анонсировали слоган предстоящих президентских выборов в РФ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе заседания 29 января анонсировала слоган предстоящих выборов президента страны.

По ее словам, он будет звучать как «Вместе мы сила — голосуем за Россию!».

Кроме того, в ходе заседания Памфилова сообщила, что в этот день стартует второй этап информирования избирателей в рамках президентской кампании. Она отметила, что он начнется с дорожной рекламы с этим слоганом.

Памфилова подчеркнула, что у каждого есть право и возможность ознакомиться с кандидатами, которых зарегистрировала комиссия.

Она также уточнила, что сейчас на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих в марте выборах президента России подано 10 тыс. заявок. Она добавила, что для многих избирателей это является хорошим вариантом.

Помимо этого, в ходе заседания Памфилова сообщила, что ЦИК зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Отмечалось, что из отобранных в его поддержку 60 тыс. подписей лишь 0,15% были признаны недействительными при допустимых 5% брака.

Ранее, 11 января, Памфилова заявила, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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