Избиратели подали 10 тыс. заявок для участия в ДЭГ на выборах президента

К настоящему времени на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих в марте выборах президента России подано 10 тыс. заявок. Об этом сообщила в понедельник, 29 января, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания ведомства.

«Уже было [подано] 12,5 тыс. заявлений, из них 10 тыс. — это на электронное дистанционное голосование», — сказала Памфилова.

Еще 2,5 тыс. заявок поступило на голосование по месту пребывания через систему «Мобильном избиратель», добавила она.

«Для многих активных избирателей это хороший выход — проголосовать там, где человек окажется <…> во время голосования. Тем более, сделать это очень просто», — отметила председатель Центризбиркома.

Она напомнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта через портал «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию.

«У нас до 100 млн наших граждан уже зарегистрированы на портале «Госуслуг,» из них 88 млн — это избиратели <...>. Это те, кто посредством «Госуслуг» [может] дистанционно подать заявку на то, что хочет проголосовать там, где он окажется»,— отметила глава ЦИК.

Кроме того, Памфилова в ходе заседания презентовала лозунг грядущих президентских выборов: «Вместе мы сила — голосуем за Россию».

Ранее, 26 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия откроет 300 избирательных участков для проведения выборов президента за рубежом. По словам Захаровой, избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых есть дипломатические представительства и консульства России, в том числе в недружественных.

Тогда же член ЦИК Павел Андреев, который отвечает в том числе за международное сотрудничество, рассказал «Известиям», что избиратели, которые имеют регистрацию в России, должны будут прикрепиться к участку за границей, если во время президентских выборов планируют находиться за рубежом и отдавать свой голос там. Прикрепиться к зарубежному участку можно через систему «Мобильный избиратель».

Кроме того, в тот же день сообщалось, что Центризбирком проверил подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего президента страны Владимира Путина на выборах и отправил протокол о проверке в избирательный штаб

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.