Захарова рассказала об открытии 300 избирательных участков за рубежом

Россия откроет 300 избирательных участков для проведения выборов президента за рубежом, заявила 26 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Примерное количество участков сейчас мы рассчитываем, исходя из цифры 300», — указала дипломат.

По словам Захаровой, избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых есть дипломатические представительства и консульства России, в том числе в недружественных. При этом представитель МИД выразила сожаление, что из-за закрытия почти 30 загранучреждений РФ по решению руководства недружественных государств и сокращения персонала в оставшихся посольствах снизились возможности образования дополнительных избирательных участков.

Она отметила, что РФ принимает меры для обеспечения безопасности голосования россиян за рубежом.

«Конечно, мы предупреждаем всех, кто захочет попытаться сорвать эту работу в виде экстремизма или еще каких-то незаконных действий, об административной и уголовной ответственности за попытки нарушить нормальный ход выборов», — добавила Захарова.

Ранее в этот день член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Павел Андреев, который отвечает в том числе за международное сотрудничество, рассказал «Известиям», что избиратели, которые имеют регистрацию в России, должны будут прикрепиться к участку за границей, если во время президентских выборов планируют находиться за рубежом и отдавать свой голос там. Прикрепиться к зарубежному участку можно через систему «Мобильный избиратель».

До этого, 24 января, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком направил приглашения для наблюдения на выборах президента России в 95 стран, в статусе международных наблюдателей на выборах выступят до тысячи человек. Памфилова отметила, что Центризбирком наблюдает очень высокий интерес к предстоящим выборам президента РФ.

В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что РФ от имени Совфеда направила большое количество приглашений иностранным наблюдателям на выборы президента РФ и заинтересована в их присутствии. Она отметила, что предвыборный период традиционно является временем для активного общественного диалога, и задача сенаторов — создать для этого все условия.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.