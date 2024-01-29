Синоптик пообещал москвичам теплую неделю

В Москве ожидается спокойная неделя с теплой погодой без скачков температуры и давления. Об этом в понедельник, 29 января, «Известиям» сообщил синоптик Александр Шувалов.

«От 0 до –5 градусов ожидается температура. Может быть слабая оттепель в центре города во вторник и четверг. Учитывая, что количество осадков уже зашкаливает и высота сугробов в полтора раза выше, чем положено по климату для этих дат, то осадков ожидается немного. Вероятность их выше 50% во вторник, четверг, пятницу. Но в основном это небольшой снег и далеко не повсеместно, то есть хорошая спокойная неделя с теплой погодой, с температурой на четыре-пять градусов выше обычной для конца января-начала февраля», — сказал он.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что в Москве продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.