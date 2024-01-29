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«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до вторника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сказано на официальном сайте Гидрометцентра в понедельник, 29 января.

В графе «Степень интенсивности опасных явлений» желтый значится как «погода потенциально опасна». Этот уровень на карте России по-прежнему сохраняется на территории Москвы.

«Прочие опасности. <…> Гололедица на дорогах», — указано на сайте.

Срок действия предупреждения продлен до 22:00 вторника, 30 января.

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Борьба с гололедом происходит также в Барнауле Алтайского края. Как сообщалось 27 января, дорожные службы работают в круглосуточном режиме. В первую очередь ведется очистка дорог к детским садам, школам, медицинским учреждениям и другим социальным объектам.

Ранее, 19 января, Гидрометцентр уже продлевал «желтый» уровень опасности в столице. Тогда причиной тоже стала гололедица.

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