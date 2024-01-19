«Желтый» уровень опасности в столичном регионе продлен до субботы из-за гололеда

«Желтый» уровень погодной опасности, которы ранее был объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, продлен до вечера субботы. Об этом Гидрометцентр России сообщает в пятницу, 19 января.

«Гололедица, временами сильная. Период предупреждения до 22:00 20 января», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В этот же день метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивости столичной погоды нынешней зимой.

«В этом году характерен меридианальный процесс, тогда как обычно у нас преобладает западно-восточный перенос, более характерный для наших широт», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, именно из-за нехарактерного для региона переноса воздушных масс возникают резкие колебания температуры и давления, а также кратковременные оттепели, сменяющиеся заморозками, передает RT.

17 января в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасностибудет действовать в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, метели и мокрого снега 18 и 19 января.