Волонтеров привлекут к борьбе с гололедом в Барнауле
В Барнауле (Алтайский край) усилят борьбу с гололедом. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на главу города Вячеслава Франка.
Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. В первую очередь ведется очистка дорог к детским садам, школам, медицинским учреждениям и другим социальным объектам. По словам Франка, объем работ необходимо нарастить в отношении тротуаров и межквартальных проездов. Для этого планируется привлечь волонтеров.
Кроме того, на отдельном контроле находится восстановление благоустройства после коммунальных аварий.
За прошлую неделю в Барнауле 228 человек обратились в травмпункты в связи с гололедом. Наледь появилась после чередования ледяных дождей и морозов.