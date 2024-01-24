Свыше 200 жителей Барнаула пострадали из-за гололеда

За минувшую неделю 228 человек обратились в травмпункты в связи с гололедом в Барнауле. Жителям города рекомендовали соблюдать осторожность.

К образованию гололедицы привело чередование ледяных дождей и морозов. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на «Катунь 24». В основном к травмам приводит использование гражданами скользящей обуви.

Жители города неоднократно жаловались на скользкие тротуары в разных районах. Они попросили дорожные службы обратить внимание на опасные участки.

По словам врачей, в зимнее время возрастает риск переломов. Чтобы избежать последствий при падении на гололеде, специалисты рекомендуют научиться группироваться. В частности, нельзя расставлять в стороны руки и ноги, вместо этого следует свернуться калачиком.