В нападении на церковь в Стамбуле заподозрили граждан России и Таджикистана

В вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле заподозрили двух иностранцев — россиянина и таджикистанца. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Всего в рамках расследования задержали 47 человек.

«Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам», — цитирует слова Ерликая на брифинге ABC News.

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) ранее в этот день взяла на себя ответственность за нападение.

Нападение на церковь святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле произошло утром в воскресенье, 28 января. Двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам во время молитвы. В результате погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. По информации издания Dokuz Eylul, еще несколько человек получили ранения. Позднее стало известно о задержании одного из нападавших.

Церковь Рождества Богородицы, или Итальянская латино-католическая церковь Санта-Мария, открылась для богослужений в 1866 году.

Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане выразил соболезнования прихожанам католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение. Также МИД Италии вместе с диппредставительствами в Турции следит за ситуацией.