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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле

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Фото: Global Look Press/Safar Rajabov
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Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что один человек скончался в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь Святой Марии, находящуюся на севере Стамбула, отмечает телеканал «360». Нападение было совершено двумя членами запрещенной в РФ террористической организации ИГ, которые после содеянного скрылись.

Позднее МВД Турции сообщило, что правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на церковь. Они доставлены для проведения следственных действий в управление безопасности Стамбула.

К расследованию происшествия присоединилась и генеральная прокуратура Стамбула, отмечает телеканал «Звезда».

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Нападение на церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле произошло утром в воскресенье, 28 января. Двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам во время молитвы, пишет Life.ru. В результате погиб турецкий гражданин 1972 года рождения, отмечает сайт kp.ru. По информации издания Dokuz Eylul, еще несколько человек получили ранения. Позднее стало известно о задержании одного из нападавших.

Церковь Рождества Богородицы, или Итальянская латино-католическая церковь Санта-Мария, открылась для богослужений в 1866 году, уточняет ИА «Регнум».

Папа римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане выразил соболезнования прихожанам католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение, пишет RT. Также МИД Италии вместе с диппредставительствами в Турции следят за ситуацией.

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