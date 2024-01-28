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Двое неизвестных напали на католическую церковь в Стамбуле

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Фото: Dokuzeylul
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Во время молитвы в католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение. Об инциденте сообщил в воскресенье, 28 января, в соцсети X (бывш. Twitter) министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, в результате происшествия погиб один человек. Согласно информации турецкого издания Dokuzeylul, еще несколько человек получили ранения.

«Сегодня в 11:40 (время совпадает с мск) в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер погиб гражданин Д. Т.», — написал министр.

Он отметил, что двое нападавших были в масках и «участвовали» в воскресной молитве.

У здания церкви работают экстренные службы, добавила «Газета.Ru».

Телеканал CNN Türk сообщил, что нападавшие использовали автоматическое оружие.

Глава турецкого МВД объявил о начале расследования нападения, ведется поиск злоумышленников.

Папа римский Франциск выразил поддержку прихожанам католической церкви.

«Я выражаю близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооруженное нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым», — сказал он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Также МИД Италии вместе с диппредставительствами в Турции следит за ситуацией.

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И какой реакции Анкара теперь ждет от Запада

Ранее, 1 октября 2023 года, в турецкой Анкаре двое террористов подъехали на угнанном автомобиле к воротам здания МВД Турции. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. По злоумышленникам был открыт огонь, второго террориста нейтрализовали. В результате перестрелки легкие ранения получили двое полицейских. Жертв не было. По информации МВД Турции, участниками попытки теракта оказались члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в парламенте страны, что попытка теракта станет для его организаторов «последним вздохом».

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