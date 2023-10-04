МВД Турции установило личности устроивших теракт в Анкаре
Участниками попытки теракта в центре турецкого города Анкара оказались члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 4 октября сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление министерства внутренних дел республики.
По информации МВД, одним из террористов оказался Хасан Огуз под кодовым именем Канивар Эрдал, вторым — Озкан Шахин, его участие в теракте было установлено турецкими силовиками.
«Наша борьба с терроризмом будет продолжаться решительно до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», — говорится в заявлении полиции.
Ранее, 3 октября, в Турции было объявлено о проведении антитеррористической операции внутри страны, во время которой было задействовано более 13 тыс. сотрудников внутренних сил. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержали более 900 человек по подозрению в причастности к терроризму в рамках операции. В ходе нее в 64 провинциях изъято 744 нелицензированных пистолета, 24 длинноствольные винтовки, 74 охотничьих ружья.
1 октября двое террористов подъехали на угнанном автомобиле к воротам здания МВД Турции в центре Анкары. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. По злоумышленникам был открыт огонь, второго террориста нейтрализовали. В результате перестрелки легкие ранения получили двое полицейских. Жертв не было.
В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в парламенте страны, что попытка теракта станет для его организаторов «последним вздохом». Он также отметил, что Анкара может начать масштабную антитеррористическую операцию у южных границ страны в Сирии и Ираке.