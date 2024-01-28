В Турции заявили о задержании одного из нападавших на церковь в Стамбуле

Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила 28 января турецкая газета Hurriyet.

«Один человек был задержан сотрудниками антитеррористического управления департамента полиции Стамбула в связи с вооруженным нападением, в результате которого один человек погиб в церкви Санта-Мария в Сарыере», — сказано в сообщении.

Его личность не раскрывается.

Ранее в этот день во время молитвы в католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение. Известно, что нападавших было двое. Они были в масках и «участвовали» в воскресной молитве. В результате происшествия погиб один человек. Согласно информации турецкого издания Dokuzeylul, еще несколько человек получили ранения. Ведется расследование и розыск второго нападавшего.