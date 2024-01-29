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ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
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ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской

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Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
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Федеральную налоговую службу (ФНС) просят проверить VIP-блогера Инну Тлиашинову на соблюдение налогового законодательства и использование схем ухода от налогов Елены Блиновской, обвиненной в сокрытии доходов. Такой запрос в адрес налоговиков подготовили депутаты Госдумы.

«В минувшее воскресенье в России произошел очередной громкий скандальный инцидент с участием известного блогера Инны Тлиашиновой. Вероятно, она испугалась присутствия на ее семинаре журналистки «Известий», и ее охранники применили физическую силу. Девушка ударилась головой и получила сотрясение мозга. СМИ объяснили такую реакцию тем, что Инна Тлиашинова могла использовать ту же схему дробления бизнеса, что и ранее обвиненные в неуплате налогов блогеры Елена Блиновская, Валерия Чекалина и Александра Митрошина, к которым уже предъявили претензии правоохранительные органы», — пояснила «Известиям» один из авторов обращения зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Со ссылкой на СМИ депутат сообщила, что в настоящее время за Тлиашиновой не числится ни одной фирмы. Четыре из пяти, где она была совладелицей и гендиректором, ликвидированы. Еще одна фирма передана в собственность другому человеку.

«Между тем очевидно, что блогер проводила семинары не бесплатно, платила ли она с них налоги, должна, на наш взгляд, выяснить налоговая служба. Мои коллеги — депутаты Госдумы Михаил Делягин и Нина Останина — предложили отправить запрос в ФНС с просьбой проверить данную ситуацию на наличие налоговых нарушений. Мы подготовили такой запрос», — пояснила она.

Также в Госдуме напоминают, что это не первый такой скандальный инцидент с блогерами. Поэтому депутаты настаивают на том, чтобы на законодательном уровне был прописан статус и права блогеров, а их деятельность была прописана в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Только когда эти люди будут работать в рамках закона, они будут чувствовать свою ответственность и вести себя по-другому в подобных ситуациях, — убеждены авторы обращения.

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Нападение на Наталию Графчикову произошло 27 января на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер и коуч Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках. Помощники блогера напали на съемочную группу, стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

После нападения в травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей и травмы головы.

Позднее Графчикова рассказала, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. В свою очередь одна из клиенток коуча Тлиашиновой обвинила блогера в аферах и высасывании денег.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил надежду на то, что виновные в нападении будут наказаны по закону. Он напомнил, что за нападение на журналиста можно сесть в тюрьму на шесть лет.

Уголовное дело по факту произошедшего возбудили по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование нападения.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград, в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.

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