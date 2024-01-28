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У журналистки «Известий» диагностировали подозрение на сотрясение мозга после нападения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У журналистки «Известий» Наталии Графчиковой диагностировали подозрение на сотрясение мозга после нападения на нее в Химках во время подготовки специального репортажа 27 января. Об этом свидетельствует медицинское заключение, полученное женщиной в травмпункте.

У Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ).

заключение

«При осмотре области верхних и нижних конечностей определяются множественные ушибы, ссадины», — сказано в заключении.

Трудоспособность временно потеряна, отмечается в документе.

Ранее в этот день на съемочную группу напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках.

Когда корреспондент стала задавать вопросы, на съемочную группу было совершено нападение с применением грубой физической силы. Помощники блогера стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

После журналистку выставили за дверь без обуви на мороз, а оператору сломали камеру и отобрали флешку. Один из мужчин оскорблял девушку, отбирал телефон и начал душить.

Сотрудники главного следственного управления СК РФ по Московской области начали доследственную проверку по информации о нападении на журналистку. Отмечается, что проверка проводится в порядке статей 144–145 УПК РФ.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград — в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.

Журналистка активно работала в Херсонской области — она одна из немногих представителей СМИ, которые освещали ситуацию в Херсоне при эвакуации оттуда мирных жителей

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