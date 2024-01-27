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На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На корреспондента «Известий» Наталью Графчикову напали в Химках, когда она готовила специальный репортаж по заданию редакции о российской блогосфере. Об этом сообщила журналист в субботу, 27 января.

Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала блогер Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже. Когда корреспондент стала задавать вопросы ей, на съемочную группу было совершенно нападение с применением грубой физической силы.

«Мы приехали на семинар «Инна Лэнд», который проводит Инна Тлиашинова, в частном коттедже за высоким забором. Подошли к дому, перед нами открылись ворота, и мы зашли внутрь. В доме шел семинар. Представились журналистами «Известий», в руках у меня был микрофон. Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера», — рассказала Графчикова.

По ее словам, в этот момент подошли помощники блогера, стали требовать чтобы съемочная группа ушла. К Графичиковой подошли охранники. Девушку повалили на пол и стали бить. Еще двое человек напали на оператора. После корреспондента «выкинули» за дверь без обуви на мороз, а оператору сломали камеру и отобрали флэшку.

Один из мужчин оскорблял девушку, отбирал телефон и начал душить. В итоге помощникам Тлиашиновой удалось отобрать телефон журналиста.

От удара головой Графчиковой стало плохо, она просила вызвать полицию и скорую, но команда блогера велела ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал.

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Подобный инцидент произошел в сентябре 2023 года. Тогда на журналиста РЕН ТВ сотрудники столичной частной клиники Sonovita напали во время съемки сюжета об обмане пациентов. Съемочная группа побывала в клинике, чтобы проверить информацию от пациентов данной медорганизации. Отмечалось, что им были навязаны дополнительные бесполезные услуги, а также кредиты. В какой-то момент работники набросились на корреспондента.

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