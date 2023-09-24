На журналиста РЕН ТВ напали во время съемки сюжета об обмане пациентов

Сотрудники столичной частной клиники Sonovita 24 сентября напали во время съемки сюжета об обмане пациентов на корреспондента РЕН ТВ Ивана Литомина.

Съемочная группа побывала в клинике, чтобы проверить информацию от пациентов данной медицинской организации. Они отмечали, что им были навязаны дополнительные бесполезные услуги, а также кредиты.

Несколько часов съемочная группа пыталась осмотреть процедурный кабинет и лицензии медучреждения, сотрудники воспрепятствовали съемке и оказывали сопротивление. В какой-то момент работники набросились на корреспондента.

«Посмотреть хоть какой-то процедурный кабинет в этой прекрасной клинике нам так и не удалось, потому что конкретно Василиса как официальный представитель клиники и вот этот мужчина в клетчатой рубашке нам мешают. Хоть как-то оценить состояние клиники мы можем по таким вот обшарпанным диванам и таким вот серым стенам», — рассказал Литомин.

Подробный сюжет о пострадавших клиентах медицинских клиник, а также об утечках персональных сведений россиян смотрите в «Итоговой программе» с Петром Марченко в воскресенье, 24 сентября, в 23:00 на РЕН ТВ.

В марте россиян предупредили об опасности общения с врачами в мессенджерах. Как заявил в беседе с «Известиями» директор по кибербезопасности медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Андрей Руднев, «серые» врачи могут консультировать «на ходу» и не всматриваться в значение анализов. Более того, зачастую в мессенджерах свободно ставятся диагнозы и выписывается лечение, за результаты которого специалист ответственности тоже не несет.