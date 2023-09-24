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На журналиста РЕН ТВ напали во время съемки сюжета об обмане пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники столичной частной клиники Sonovita 24 сентября напали во время съемки сюжета об обмане пациентов на корреспондента РЕН ТВ Ивана Литомина.

Съемочная группа побывала в клинике, чтобы проверить информацию от пациентов данной медицинской организации. Они отмечали, что им были навязаны дополнительные бесполезные услуги, а также кредиты.

Несколько часов съемочная группа пыталась осмотреть процедурный кабинет и лицензии медучреждения, сотрудники воспрепятствовали съемке и оказывали сопротивление. В какой-то момент работники набросились на корреспондента.

«Посмотреть хоть какой-то процедурный кабинет в этой прекрасной клинике нам так и не удалось, потому что конкретно Василиса как официальный представитель клиники и вот этот мужчина в клетчатой рубашке нам мешают. Хоть как-то оценить состояние клиники мы можем по таким вот обшарпанным диванам и таким вот серым стенам», — рассказал Литомин.

Подробный сюжет о пострадавших клиентах медицинских клиник, а также об утечках персональных сведений россиян смотрите в «Итоговой программе» с Петром Марченко в воскресенье, 24 сентября, в 23:00 на РЕН ТВ.

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В марте россиян предупредили об опасности общения с врачами в мессенджерах. Как заявил в беседе с «Известиями» директор по кибербезопасности медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Андрей Руднев, «серые» врачи могут консультировать «на ходу» и не всматриваться в значение анализов. Более того, зачастую в мессенджерах свободно ставятся диагнозы и выписывается лечение, за результаты которого специалист ответственности тоже не несет.

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