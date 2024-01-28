Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»

Вероятной причиной нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову на семинаре блогера Инны Тлиашиновой в Химках стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. Об этом ночью 28 января узнала пострадавшая после посещения следственного отдела.

Она рассказала, что правоохранительные органы побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили. На вопрос, почему организаторы мероприятия так агрессивно отреагировали на съемочную группу, там ответили, что не хотели привлекать к себе лишнее внимание со стороны средств массовой информации.

«Организаторы «фестиваля» пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверять их налогообложение, разные документы. Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного»,— поделилась Графчикова.

По словам журналистки, организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний. Графчикова выразила мнение, что, если бы они спокойно попросили покинуть помещение и дали обуться, никакого инцидента бы и не произошло.

«Но они решили, что имеют право избивать журналистов, имеют право хватать за горло, называть разными словами, отбирать технику, портить мои личные вещи, выбрасывать на улицу, пинать ногами, душить. Это, видимо, абсолютно нормально для организаторов фестиваля «Инна Ленд», — заявила девушка.

Сейчас, как добавила пострадавшая журналистка, она получает много слов поддержки, в том числе от тех, кто сейчас защищает родину в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

На съемочную группу напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках ранее, вечером 27 января.

Когда корреспондент стала задавать вопросы, на съемочную группу было совершено нападение с применением грубой физической силы. Помощники блогера стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

После журналистку выставили за дверь без обуви на мороз, а оператору сломали камеру и отобрали флешку. Один из мужчин оскорблял девушку, отбирал телефон и начал душить.

Позже, в травмпункте, у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ). Трудоспособность временно потеряна, отмечается в заключении врача.

Сотрудники главного следственного управления СК РФ по Московской области начали доследственную проверку по информации о нападении на журналистку. Отмечается, что проверка проводится в порядке статей 144–145 УПК РФ.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград — в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.



Журналистка активно работала в Херсонской области — она одна из немногих представителей СМИ, которые освещали ситуацию в Херсоне при эвакуации оттуда мирных жителей.