Глава СЖР заявил о тюремном сроке для напавших на журналистов «Известий» людей

Нападение на журналистов во время исполнения ими профессиональных обязанностей наказывается по ст. 144 УК РФ, срок по которой может достигать шести лет. Об этом сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя нападение на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, произошедшее на семинаре коуча и блогера Инны Тлиашиновой.

«Если на журналиста нападать, когда он исполняет свои профессиональные обязанности, физически нападать, как это было в данном случае, то человек за это может сесть в тюрьму на срок до шести лет», — сказал он.

Соловьев отметил, что СЖР заинтересован в том, чтобы ст. 144 УК РФ применялась чаще. По его словам, людям в обществе необходимо знать, что журналисты во время исполнения своих профессиональных обязанностей защищены сильнее, чем обычные граждане.

При этом Соловьев отметил, что центр правовой защиты журналистов готов оказывать коллегам из «Известий» всю необходимую юридическую помощь, а также сопровождать в суде. Глава СЖР выразил надежду на то, что виновные в нападении будут наказаны по закону.

На журналистку «Известий» Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках, вечером 27 января. Когда она стала задавать вопросы, на съемочную группу было совершено нападение с применением грубой физической силы. Помощники блогера стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

В травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Трудоспособность временно потеряна, отмечается в заключении врача.

Сотрудники главного следственного управления СК РФ по Московской области начали доследственную проверку по информации о нападении на журналистку. Отмечается, что проверка проводится в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

После посещения следственного отдела Графчикова отметила, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. По словам журналистки, организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний.