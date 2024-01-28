Дробились своего: как VIP-коуч Тлиашинова может прятать свой бизнес

Популярный тренер по личностному росту Инна Тлиашинова может использовать ту же схему дробления бизнеса, что и ранее обвиненные в неуплате налогов блогеры Елена Блиновская, Валерия Чекалина и Александра Митрошина, считают эксперты. Об этом же могут свидетельствовать данные базы СПАРК. Особый интерес правоохранителей Тлиашинова привлекла к себе после событий 27 января — охранники ее семинара по «трансформации сознания» напали на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову, которая вела расследование деятельности бизнес-тренера. По факту избиения журналистки возбуждено уголовное дело, и глава СК Александр Бастрыкин уже поставил его ход на контроль. Почему интерес к работе блогеров может быть опасен для здоровья, что они могут скрывать и какие схемы уклонения от уплаты налогов используют — в нашем материале.

Что случилось на семинаре Тлиашиновой

Гематомами, ушибами, подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясением мозга закончилась подготовка специального репортажа корреспондента «Известий» Наталии Графчиковой о российских блогерах. 27 января съемочная группа приехала на мероприятие VIP-коуча Инны Тлиашиновой, проходившее в элитном коттедже в подмосковных Химках. Но узнать детали учебной программы «Академии разборов», которой заведует Тлиашинова, журналистам так и не удалось — на них напала охрана блогера.

Накачанные охранники силой вытолкали хрупкую журналистку из помещения, где проходил семинар, на мороз без обуви, в одних носках. А оператору сломали камеру и отняли флешку.

Во время инцидента Наталия упала и ударилась головой о каменный пол вестибюля — позднее в травмпункте у нее были зафиксированы множественные ушибы и гематомы. Также врачи заподозрили у корреспондентки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова во время осмотра медиками в травмпункте Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Мне сейчас нанесли телесные повреждения, я буду вызывать полицию, я журналист федерального канала, и у меня всё зафиксировано, — пыталась донести серьезность произошедшего до хозяев мероприятия журналистка.

Но это было тщетно.

— Можете мне хотя бы помочь забрать обувь? — обратилась она к одному из дежуривших у коттеджа мужчин, стоя в носках на снегу.

Однако вместо помощи охранник скрутил девушку и начал отбирать у нее телефон, оправдывая это тем, что журналистка якобы «попала на частную территорию». Также, по словам Наталии, охранник хватал ее за горло и оскорблял, однако многие моменты нападения остались за кадром — спохватившись, организаторы удалили их с отобранной у журналистки флеш-карты, а также потерли записи с камер наблюдения.

Момент нападения на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову Фото: ИЗВЕСТИЯ

После ЧП сотрудница «Известий» отправилась в Следственный комитет. Проверка инцидента закончилась возбуждением уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста. Глава СК Александр Бастрыкин поставил его на контроль, сообщила пресс-служба ведомства.

— Сотрудники Следственного комитета объяснили мне, что были на месте, в дом их не пустили, — рассказала «Известиям» Наталия Графчикова. — На вопросы, почему так агрессивно отреагировали на съемочную группу, организаторы мероприятия ответили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание. Боялись, что после съемок органы начнут проверять их доходы, налогообложение и различные документы. Не хотели лишний раз светиться, но получилось обратное.

Момент нападения на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам Наталии Графчиковой, «если бы они отнеслись ко мне по-человечески, конфликта вообще не произошло бы».

Поучиться «трансформации сознания» (именно этому был посвящен семинар), по словам Графчиковой, приехало около тысячи женщин. После происшествия с нападением многие из них поспешили уехать, не дождавшись окончания мероприятия, — на видео, которое снимала Наталия, заметно, что на территории коттеджа скопилась очередь из спешно отъезжающих иномарок.

Справка «Известий» Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград — в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ. Журналистка активно работала в Херсонской области — она одна из немногих представителей СМИ, которые освещали ситуацию в регионе при эвакуации оттуда мирных жителей.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал нападение на журналистку преступлением и поблагодарил органы правопорядка «за максимально оперативное реагирование на этот возмутительный случай».

— Наталия неоднократно работала в зоне СВО, является лауреатом премии правительства, уважаемым корреспондентом, и такая ситуация, конечно, совершенно недопустима — в первую очередь просто по отношению к женщине, — отметил Владимир Тюлин.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова Фото: ИЗВЕСТИЯ

Он выразил надежду, что все участники этого преступления в ближайшее время понесут наказание. А сам инцидент станет поучительным примером того, что препятствовать работе журналистов, которая регламентирована законодательством, недопустимо.

За журналистку вступился и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он также выразил надежду, что нападавшие будут наказаны, и предложил пострадавшим помощь юристов Центра юридической помощи СЖР.

Кто такая Инна Тлиашинова

Инна Тлиашинова — коуч, блогер и, как она сама себя называет, «звездный психолог». Она работала со многими знаменитостями российской эстрады, в соцсетях на нее подписаны сотни тысяч человек. Тлиашинова называет себя основателем Международной академии квантовой психологии и является автором методики «Мастер разборов». Но о том, что это за квантовая психология и чем она отличается от других подходов, а также о сути самих «разборов» на официальном сайте коуча не объясняется.

На нем она предлагает клиентам не только решить собственные психологические проблемы, но и самим пройти обучение на психолога с последующей выдачей сертификата «международного образца». При этом «стать студентом» академии можно даже на семь дней. Так, на одном из курсов за 1990 рублей в неделю клиентам предлагают «полную диагностику всех сфер жизни и решение наболевших проблем при помощи опытных практикующих кураторов».

Фото: соцсети Коуч, блогер Инна Тлиашинова

Из опубликованной на сайте информации следует, что международный сертификат выдается на каждом уровне обучения (а их в программе несколько). Но коуч обещает, что уже после первого клиент сможет начать «работать и зарабатывать».

При этом сам стиль оформления сайта далек от академического и больше напоминает страничку участницы «Битвы экстрасенсов». Мешанина из элементов восточной эклектики, эзотерики и бросающейся в глаза сексуальности «мастерицы разборов» дополняют проблемы с пунктуацией и общим стилем изложения.

Опубликованная на сайте ссылка на «диагностики и разборы» ведет прямиком в Тelegram-канал под названием «Свобода быть собой! Расстановки и разборы». Туда же ведет и «Практическая онлайн-программа «Получение желаемого через действия и привычки».

Корреспондент «Известий» изучил канал и убедился в том, что по стилю и содержанию он в чем-то похож на финансовую пирамиду. Адептам, которых в канале пока всего 296 человек, предлагают либо «зайти в клуб за 10 тыс. рублей», либо привести побольше знакомых и за это получить «четыре занятия, полных инсайтов и трансформаций, и четыре групповых разбора» за 5,9 тыс. рублей.

При этом большинство ссылок на курсы на сайте Тлиашиновой не открываются.

Фото: соцсети

Несмотря ни на что, коуч подчеркивает, что имеет государственную аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность в РФ. В сентябре 2022 года Инна Тлиашинова дала интервью «Известиям» и после вопроса о ее дипломе пыталась изъять материалы съемочной группы.

«Известиям» удалось пообщаться с одной из участниц программы. Женщина по имени Алена рассказала, что команда Тлиашиновой оказывает на клиентов «энергетическое воздействие», убеждая перейти по отправленным ими ссылками и оформить кредиты на курсы.

— Ее команда занимается какими-то агрессивными практиками, манипулирует и обманом заставляет брать кредиты на оплату курсов, — рассказала собеседница редакции. — Они на людей воздействуют каким-то энергетическим образом. Набор ее фраз оказывает сильное воздействие и вообще вся эта атмосфера.

По словам Алены, еще в 2021 году одна из помощниц Тлиашиновой убедила ее оформить кредит на 167 тыс. рублей за подписку на курс, который в действительности ей был не нужен. Она отметила, что «находилась как в тумане» и до сих пор не может понять, как ее убедили заключить кредитный договор.

Свои деньги пострадавшей удалось вернуть только после обращения в правоохранительные органы.

Уходит ли «мастер разборов» от налогов

Согласно данным базы СПАРК, сегодня за Тлиашиновой не числится ни одной фирмы — четыре из пяти компаний, в которых она была совладельцем и генеральным директором, ликвидированы одна за другой. Это «Бизнес решения», «Бизнес решения-юг», «НИЦ АМР им. И. Тлиашиновой» и «УК содействие бизнесу». При этом право собственности на три из пяти фирм коуч передавала одному и тому же человеку, после чего они ликвидировались на следующий день.

Международная академия разборов Тлиашиновой тоже не принадлежит — по данным СПАРК, в 2022 году она перешла в собственность некой Фатиме Хашукоевой.

Коуч, блогер Инна Тлиашинова Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Постоянная ликвидация компаний — один из признаков схемы ухода от уплаты налогов, считает юрист Глеб Подъяблонский.

— Чаще всего ликвидированные компании юридически не имеют никакого отношения к «говорящей голове», — пояснил он «Известиям». — Это просто сборщики денег, куда люди перечисляют свои средства под авторитет фронтмена проекта. Но когда доходит до необходимости платить налоги, деньги с компаний давно уже выведены, а их директором оказывается условный бомж с Казанского вокзала.

Юрист отметил, что схемы оплаты за товары и услуги, в том числе образовательные, в которых фигурируют фирмы-однодневки, являются ненадежными.

Справка «Известий» Сейчас государство активно интересуется деятельностью блогеров, которые позиционируют себя как бизнес-тренеры и активно продают свои онлайн-курсы. В частности, в 2023 году уголовное дело, связанное с неуплатой налогов, было возбуждено в отношении блогера Валерии Чекалиной (Lerchek), которая, по версии следствия, задолжала государству порядка 300 млн рублей. Блогера Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на сумму 127 млн рублей. Позже она погасила долг. А в конце января 2024 года суд отправил в СИЗО «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 1,5 млрд рублей. За нарушение условий домашнего ареста суд ужесточил ей меру пресечения. В будущем Блиновской может грозить до семи лет лишения свободы.

Как правило, основное нарушение, которое вменяется блогерам, — использование схемы дробления бизнеса ради ухода от уплаты налогов, рассказал председатель московской коллегии адвокатов «Адвокатъ» Андрей Мисаров.

По закону, как только доход юридического лица или индивидуального предпринимателя становится выше 150 млн рублей в год, он должен переходить с упрощенной системы налогообложения (6%) на общую систему налогообложения, которая предусматривает выплату 13–15% НДФЛ, а также 20% НДС на большинство товаров и услуг, напомнил Андрей Мисаров. Чтобы избежать этого, некоторые блогеры перераспределяют платежи за свои услуги между многочисленными юрлицами и ИП.

Именно по такой схеме, согласно данным СПАРК, работала и фирма, организовавшая семинар Инны Тлиашиновой в Химках.

— Если они умышленно избегали этого (перехода на общую систему налогообложения. — «Известия»), выстраивая схемы сокрытия полученных ими доходов, «перевешивая» их на знакомых и родственников, то им грозит наказание, — рассказал он «Известиям».

Один из семинаров Инны Тлиашиновой Фото: соцсети

Такая схема ухода от налогов стала достаточно популярным явлением, подтвердил адвокат Адвокатской палаты Москвы Юрий Обликов.

— Многие применяют «упрощенку» и считают, что налоговая их не увидит, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Но на практике получается всё иначе. Налоговые органы хорошо выявляют схемы дробления бизнеса, прекрасно видят движение денег и сколько на самом деле зарабатывают предприниматели.

Андрей Мисаров напомнил, что за уклонение от налогов по ст. 198 УК РФ человеку может грозить штраф до 300 тыс. рублей и до одного года лишения свободы. А за особо крупный размер — штраф до 500 тыс. рублей и срок до трех лет.

Фото: соцсети Коуч, блогер Инна Тлиашинова

— Также за легализацию доходов по ст. 174.1 УК при крупном размере человеку может грозить штраф до 120 тыс. рублей. А за особо крупный — до 200 тыс. и срок до двух лет, — сказал юрист.

А Юрий Обликов напомнил, что блогер может полностью избежать уголовного наказания, если оплатит всю задолженность.

— Правда, по статье о легализации возможности прекращения уголовного дела нет, — сказал юрист. — На практике суды по этой статье обычно реальное лишение свободы не назначают.

«Известия» направили запрос в ФНС и ростовское министерство образования — судя по опубликованному на сайте скану лицензии, именно это ведомство выдало лицензию Тлиашиновой.

Что грозит за нападение на журналистку

По статье о воспрепятствовании законной деятельности журналистов виновному может грозить до шести лет лишения свободы, напомнил адвокат по уголовным делам, член международной Ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов.

— За то, что была сломана видеокамера, применима статья о порче чужого имущества — санкция составляет до двух лет лишения свободы, — рассказал он «Известиям». — В случае с похищенной флешкой состав будет зависеть от ее стоимости и обстоятельств хищения.

Кроме того, в зависимости от травм, которые получила сотрудница СМИ, виновным могут грозить и другие уголовные дела, отметил Максим Калинов. Например, за нанесение легкого вреда здоровью — до двух лет лишения свободы, а за средний вред — до пяти лет.

Самой Тлиашиновой грозит ответственность за действия ее охранников только в случае, если именно она дала распоряжение напасть на журналистку. Тогда коуч станет соучастницей этого преступления, подчеркнул Максим Калинов.