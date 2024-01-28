Прокуратура взяла на контроль расследование нападения на журналистку «Известий»

Прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств уголовного дела по нападению на журналистку «Известий» Наталию Графчикову в Химках во время профессиональной деятельности. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, 27 января на территории одного из частных домов в деревне Юрлово несколько участников семинара VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой воспрепятствовали работе корреспондентов съемочной группы МИЦ «Известия», применив физическую силу. После этого журналистов заставили удалить все снятые материалы.

Ранее в этот день сообщалось, что по факту нападения возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч.3 ст.144 УК РФ).

На Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках накануне вечера. Помощники блогера напали на съемочную группу, стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

После нападения в травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей и травмы головы.

Позднее Графчикова рассказала, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. В свою очередь, одна из клиенток коуча Тлиашиновой обвинила блогера в аферах и высасывании денег.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград — в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.