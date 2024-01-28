Клиентка рассказала об афере коуча Тлиашиновой с навязыванием кредитов

Одна из клиенток коуча и блогера Инны Тлиашиновой, на семинаре которой ранее напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, обвинила ее в аферах и высасивании денег. Девушка по имени Алена 28 января рассказала «Известиям», что чудом сумела избежать серьезных последствий от действий блогера и ее команды.

Клиентка поделилась, что на нее был оформлен кредит за подписку на курс Тлиашиновой, которой в действительности ей был даже не нужен. Она отметила, что находилась, как в тумане и до сих пор не может понять, как ее убедили заключить кредитный договор.

«Они на людей воздействуют каким-то энергетическим образом. Набор ее фраз оказывает такое сильное воздействие, как вообще эта энергетическая атмосфера», — рассказала она.

Девушка отметила, что команда Тлиашиновой оказывает энергетическое воздействия, убеждая клиентов, перейти по отправленным ими ссылками и оформить кредиты на курсы.

«Мало того, что она просто аферистка, ее команда занимается еще какими-то агрессивными практиками», — добавила она.

Как объяснила пострадавшая, она уже оформила кредит, когда поняла, что ей не нужны услуги Тлиашиновой, она попыталась вернуть денежные средства в банк и ей это удалось.

При этом Алена отмечает, что до сих пор не понимает, как оказалась жертвой блогера и ее команды.

«Ты в каком-то тумане. Когда приходит какое-то отрезвление, ты думаешь, как же ты это сделала. Я вообще не понимаю, как я могла на это подписаться. Для меня эта ситуация была крайне странной. Не понимаю, как я вообще туда попала», — отметила она.

По ее словам, в такой ситуации очень трудно доказать, что на тебя оказывали воздействие при оформлении кредита.

На журналистку «Известий» Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках вечером 27 января. Когда журналистка стала задавать вопросы, на съемочную группу было совершено нападение с применением грубой физической силы. Помощники блогера стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

После Графчикову выставили за дверь без обуви на мороз, а оператору сломали камеру и отобрали флешку. Один из мужчин оскорблял девушку, отбирал телефон и пытался душить.

В травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Трудоспособность временно потеряна, отмечается в заключении врача.

Сотрудники главного следственного управления СК РФ по Московской области начали доследственную проверку по информации о нападении на журналистку. Отмечается, что проверка проводится в порядке статей 144–145 УПК РФ.

После посещения следственного отдела Графичикова отметила, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. По словам журналистки, организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград — в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.



Журналистка активно работала в Херсонской области: она одна из немногих представителей СМИ, которые освещали ситуацию в Херсоне при эвакуации оттуда мирных жителей.