Власти столицы Литвы решили демонтировать остатки мемориала в честь советских воинов Великой Отечественной войны, находящегося на Антакальнисском кладбище. Об этом сообщил 28 января представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

«Городской совет одобрил предложение комиссии по исторической памяти и принял решение демонтировать находящийся на Антакальнисском кладбище постамент, на котором находились стелы с фигурами, и декоративное оформление вечного огня», — приводит его слова агентство BNS.

Отмечается, что их планируют убрать к середине февраля.

По информации портала Made in Vilnius, чуть более года назад с этого места уже убрали стелы с фигурами советских воинов. Их должны были перенести в парк-музей Грутас для экспонирования. Туда же теперь планируют перевезти и остатки мемориала.

6 декабря 2023 года сообщалось, что на Антакальнисском кладбище Вильнюса начался демонтаж стел на крупнейшем в Литве мемориале в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат. Решение о сносе стел, изображающих солдат разных родов войск, городские власти приняли в июне.

9 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти прибалтийских стран вредят своему будущему, когда принимают решения о сносе памятников времен СССР. Он добавил, что Россия осуждает и не приемлет русофобскую позицию властей прибалтийских стран.

Страны Прибалтики и Европы продолжают демонтаж памятников и монументов времен СССР. 28 октября в городе Раудона в Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов Великой Отечественной войны. Как сообщалось, при сносе была убрана только скульптура, изображавшая солдата с автоматом и знаменем в руках.

В Латвии 25 августа завершился снос памятника Освободителям Риги. Снос памятника начался 23 августа. 21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.