Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) А1 «Солнцепек» заставили бежать с поля боя солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сказал специалист в области международных отношений, юрист и аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем блоге на YouTube в воскресенье, 28 января.

«Все атаки украинских военных в харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться. <…> Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнеметными системами ТОС», — заявил он в ходе эфира.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что расчеты ТОС 1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» атаковали взводные опорные пункты механизированной бригады ВСУ на купянском направлении. В ведомстве подчеркнули, что «Солнцепеки» активно используются наземными войсками. Во время стрельбы солдаты применяют современные программные системы топогеодезической привязки.

До этого, 22 января, Минобороны РФ сообщило, что экипажи «Солнцепека» российских военных уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на купянском направлении. Отмечается, что пуски из ТОС-1А были осуществлены российскими солдатами на расстоянии более 4 км.

Перед этим, 9 января, военное ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» новороссийских десантников, который в районе Вербового на запорожском направлении уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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