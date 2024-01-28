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Глава СК поставил на контроль дело о нападении на журналистку «Известий»

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела, возбужденного по факту нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч.3 ст.144 УК РФ). Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование нападения.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил надежду на то, что виновные в нападении будут наказаны по закону. Он напомнил, что за нападение на журналиста можно сесть в тюрьму на шесть лет.

На Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер и коуч Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках накануне. Помощники блогера напали на съемочную группу, стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

После нападения в травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей и травмы головы.

Позднее Графчикова рассказала, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. В свою очередь, одна из клиенток коуча Тлиашиновой обвинила блогера в аферах и высасывании денег.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград — в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.

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