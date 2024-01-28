Глава СК поставил на контроль дело о нападении на журналистку «Известий»
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела, возбужденного по факту нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось, уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч.3 ст.144 УК РФ). Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование нападения.
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил надежду на то, что виновные в нападении будут наказаны по закону. Он напомнил, что за нападение на журналиста можно сесть в тюрьму на шесть лет.
На Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер и коуч Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках накануне. Помощники блогера напали на съемочную группу, стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.
После нападения в травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей и травмы головы.
Позднее Графчикова рассказала, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. В свою очередь, одна из клиенток коуча Тлиашиновой обвинила блогера в аферах и высасывании денег.
Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград — в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.