Юрист Григорьев рассказал о схеме ухода блогеров от налогов

Юрист Дмитрий Григорьев рассказал 28 января в беседе с «Известиями» о том, как блогеры уходят от налогов и чем им это может грозить.

«Они открывают кучу юридических лиц, между которыми распределяют доходы, уменьшая налоговую базу. И, скорее всего, они открывают мелкие предприятия, по каким-то льготным ставкам ведут свою налоговую учетную политику, тем самым сокращая массу, которая подлежала бы учету и исчислению налога. Соответственно, если они регистрируют без учета НДС, то они экономят 18% дохода», — рассказал он.

По его словам, за этим стоит целый ряд сотрудников, который контролирует проведение различных сделок.

«В итоге получается так, что все эти компании работают по каким-то упрощенным учетным ставкам. Они экономят огромные деньги, обороты в целом там достаточно большие, там сотни миллионов рублей», — отметил Григорьев.

Юрист напомнил, что подобные схемы с целью ухода от налогов влекут за собой уголовную ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы.

Ранее в этот день глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале призвал ФНС проверить VIP-коуча Инну Тлиашинову, на семинаре которой напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову.

На Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках накануне. Помощники блогера напали на съемочную группу, стали требовать, чтобы они ушли, оскорбляли и отбирали технику.

В травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей и травмы головы после нападения.

Позднее Графчикова рассказала, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. В свою очередь одна из клиенток коуча Тлиашиновой обвинила блогера в аферах и высасывании денег.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств уголовного дела.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград. В прошлом году ей присудили Премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.