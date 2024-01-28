Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава JPMorgan Chase заявил о приближении экономики США к краю обрыва
Мир
На Украине назвали Львов городом-диверсантом из-за русской речи
Мир
The Telegraph заявила о недостаточной огневой мощи Британии для разгрома хуситов
Мир
В США отказ от поддержки Украины назвали доказательством вырождения страны
Общество
В России предлагают увеличить подготовку специалистов по гибридным войнам
Общество
Последствия обстрела Дворца культуры в Донецке попали на видео
Происшествия
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом
Армия
Вертолет ВКС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Al Mayadeen сообщил об атаках «Хезболлы» на израильские казармы в Ливане
Происшествия
В поезде Москва – Санкт-Петербург проводница избила свою коллегу
Мир
Глава ВМС Украины заявил о готовности принять списанные корабли Великобритании
Спорт
Глава УЕФА заявил об отсутствии проблем в проведении матча между Россией и Сербией
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА «Орлан»
Мир
Bloomberg указало на риск укрепления зависимости Европы от СПГ США
Мир
В Ирландии раскритиковали заявления генералов стран НАТО о конфликте с РФ

Генконсул РФ в Пхукете Соснов сообщил о скорой депортации участников «Би-2»

Генконсул РФ в Пхукете Соснов: «Би-2» депортируют в ближайшее время
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участников рок-группы «Би-2» депортируют из Таиланда в ближайшее время, сообщил 28 января «Известиям» генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов.

«Участники группы «Би-2» будут депортированы в ближайшее время. Соответствующая информация была получена Генеральным консульством из управления иммиграционной службы Пхукета», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что музыканты признали вину в проведении несогласованных с властями королевства концертов, что в свою очередь является нелегальной работой.

При этом в консульстве не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что музыканты провели ночь в камере временного содержания.

Генконсул также уточнил, что представители российского посольства не присутствовали на заседании суда, а также не привлекались к процессу депортации, который проводится исключительно сотрудниками иммиграционной службы Таиланда. Сами участники коллектива в Генконсульство не обращались.

Меньшинство голосов: чем зарабатывают уехавшие артисты
Корпоративы «под прикрытием» и отмена концертов

25 января участники рок-группы были задержаны на Пхукете после проведения концерта без разрешения на работу. Согласно таиландскому законодательству, после оплаты штрафа артисты должны покинуть страну. Сообщалось также, что музыканты провели ночь в камере отделения местной полиции.

27 января Соснов со ссылкой на иммиграционные власти острова сообщил, что участники «Би-2» в ближайшие дни будут этапированы в Бангкок для дальнейшей депортации.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в том числе инцидент с депортаций музыкантов, заявила, что деятели культуры, которые спонсируют и поддерживают терроризм киевского режима, становятся токсичными. Иностранным государствам не нужны проблемы, которые могут возникнуть с такими людьми, уточнила дипломат.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024