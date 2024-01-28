Генконсул РФ в Пхукете Соснов сообщил о скорой депортации участников «Би-2»

Участников рок-группы «Би-2» депортируют из Таиланда в ближайшее время, сообщил 28 января «Известиям» генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов.

«Участники группы «Би-2» будут депортированы в ближайшее время. Соответствующая информация была получена Генеральным консульством из управления иммиграционной службы Пхукета», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что музыканты признали вину в проведении несогласованных с властями королевства концертов, что в свою очередь является нелегальной работой.

При этом в консульстве не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что музыканты провели ночь в камере временного содержания.

Генконсул также уточнил, что представители российского посольства не присутствовали на заседании суда, а также не привлекались к процессу депортации, который проводится исключительно сотрудниками иммиграционной службы Таиланда. Сами участники коллектива в Генконсульство не обращались.

25 января участники рок-группы были задержаны на Пхукете после проведения концерта без разрешения на работу. Согласно таиландскому законодательству, после оплаты штрафа артисты должны покинуть страну. Сообщалось также, что музыканты провели ночь в камере отделения местной полиции.

27 января Соснов со ссылкой на иммиграционные власти острова сообщил, что участники «Би-2» в ближайшие дни будут этапированы в Бангкок для дальнейшей депортации.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в том числе инцидент с депортаций музыкантов, заявила, что деятели культуры, которые спонсируют и поддерживают терроризм киевского режима, становятся токсичными. Иностранным государствам не нужны проблемы, которые могут возникнуть с такими людьми, уточнила дипломат.