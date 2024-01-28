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КНДР запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья

Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
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Фото: TASS/AP
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Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья в воскресенье, 28 января, о чем сообщили южнокорейские военные. Это произошло спустя несколько дней после того, как Пхеньян провел испытательные пуски новых стратегических крылатых ракет с западного побережья, сообщило агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) доложил, что запуск Северной Кореей состоялся около 8 часов утра по местному времени в водах корабельного порта.

«Наши военные тесно координируют свои действия с США, чтобы отслеживать признаки провокаций Северной Кореи», — говорится в сообщении комитета.

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24 января Северная Корея провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет Pulhwasal-3-31 в сторону Желтого моря. Запуск стал первым с сентября 2023 года: тогда Пхеньян провел испытания двух стратегических крылатых устройств большой дальности с макетами ядерных боеголовок в направлении Желтого моря.

19 января КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Испытание проведено в ответ на трехдневные объединенные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи у острова Чеджудо.

15 января Северная Корея успешно провела испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. За день до этого произошел пуск баллистической ракеты КНДР.

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США. Она добавила: только путем уважительного диалога и политико-дипломатических методов можно решить проблемы данного региона.

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