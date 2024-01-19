КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Об этом 19 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что испытание Северной Кореи проведено в ответ на трехдневные объединенные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи у острова Чеджу.

«В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Восточного моря (Японского моря. — Ред.) важное испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке», — говорится в сообщении ЦТАК.

Кроме того, указывается, что различные ответные действия армии КНДР над морем и под водой продолжатся в целях сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников.

Ранее, 15 января, Северная Корея успешно провела испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

За день до этого произошел пуск баллистической ракеты КНДР. Тогда об этом сообщили в японской береговой охране и призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Южнокорейские военные также подтвердили запуск оружия в Японское море.

Япония выразила протест в связи с запуском баллистической ракеты КНДР. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал распоряжение уточнить подробности запуска и обеспечить безопасность морских судов.

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США.