Захарова обвинила США в новом витке напряженности на Корейском полуострове
Новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США, заявила 12 января в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что действия США ставят под угрозу безопасность полуострова.
«Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем сейчас результаты подобного курса, он провоцирует дальнейшую конфронтацию», — сказала Захарова.
По ее словам, только путем уважительного диалога и политико-дипломатических методов можно решить проблемы данного региона.
5 января северокорейские военные произвели около 200 артиллерийских выстрелов к северу от островов Южной Кореи. Эту информацию подтвердили в Пхеньяне, уточнив, что Северная Корея выпустила 192 снаряда по пяти различным районам в качестве ответа на учения Южной Кореи. При этом там отметили, что утверждения южнокорейской стороны об обстреле буферной зоны возле островов Ёнпхёндо и Пэннёндо являются «надуманными».
Лидер КНДР Ким Чен Ын 10 января заявил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для страны государством.