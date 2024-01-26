Достреляться до небес: КНДР меняет стратегию по усилению ядерного потенциала

КНДР диверсифицирует средства устрашения, развивая вооружение для обхода американской противоракетной обороны. Пхеньян переключился на испытания крылатых ракет, в том числе нового типа. Их использование, в отличие от баллистических, не запрещено резолюцией Совета Безопасности ООН. Накануне в КНДР сообщили о тестировании системы Pulhwasal-3-31, способной нести тактическое ЯО. Как Северная Корея развивает свою ядерную программу, не нарушая запретов, — в материале «Известий».

В КНДР испытали «огненную стрелу»

За последние несколько дней Северная Корея активизировала испытания крылатых ракет впервые с сентября 2023 года. Тогда Пхеньян выпустил две ракеты большой дальности с макетами ядерных боеголовок в сторону Желтого моря. Сообщалось, что они пролетели по кривой длиной 1500 км.

В этот раз 24 января южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (JCS), сообщило о запуске КНДР нескольких таких снарядов также к западу от Корейского полуострова, то есть в направлении Китая. Однако никаких деталей в комитете не предоставили, в том числе и о дальности полета. 25 января ясность внес Пхеньян.

Как сообщило государственное СМИ Северной Кореи ЦТАК, КНДР впервые осуществила запуск стратегической крылатой ракеты нового типа Pulhwasal-3-31 («Пульхвасар-3-31»), которая пока находится на этапе разработки. В заявлении подчеркивается, что запуск не повлиял на безопасность окружающих стран и не имеет отношения к ситуации в регионе. Главное ракетное управление Северной Кореи также отметило, что испытания проводятся в рамках постоянного обновления системы вооружения.

Фото: TASS/EPA/KCA КНДР осуществила запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31»

— У КНДР есть программа, которую она выполняет, и большая часть производимых запусков вызвана техническими соображениями и графиком работ. Программа у Северной Кореи довольно разнообразная, есть много типов ракет. С их точки зрения, их надо испытывать и совершенствовать, — сказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

Характеристики новой ракеты еще неизвестны, хотя отличие в потенциале снарядов, выпущенных в сентябре и сейчас, заложено в самом названии. Первые обозначены как Hwasal, что с корейского языка переводится как «стрела», тогда как Pulhwasal означает «огненная стрела». Южнокорейские эксперты также заявили, что последняя рассматривается как ядерное вооружение, так как число 31 в названии совпадает с номером тактической ядерной боеголовки Hwasan-31, которую Северная Корея впервые представила в марте 2023 года.

— КНДР, вероятно, стремится к тому, чтобы разнообразить свой арсенал, вместо того, чтобы ставить на что-то одно. За такими запусками с большой тревогой наблюдают из Сеула — и именно южнокорейцы, скорее всего, рассматриваются как целевая аудитория, которую Пхеньян собирается впечатлить своими достижениями. Это сочетается с актуальным внешнеполитическим курсом Северной Кореи: Республика Корея больше не рассматривается как государство соотечественников, теперь это сосед, проводящий очень враждебную политику, — отметила кореевед, старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН при РАН Анна Поленова.

Пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасал» Фото: AP Photo/Korean Central News Agency/Korea News Service

В Северной Корее намерены окончательно порвать связи с Южной, законодательно закрепив ее статус как отдельного независимого государства. С этой целью в середине января 2024 года лидер страны Ким Чен Ын призвал внести соответствующие поправки в конституцию. По его мнению, из нее следует исключить такие выражения, как «северная половина», «независимость» и «мирное объединение», а также обозначить Республику Корея как «неизменного главного врага».

Зачем Пхеньяну крылатые ракеты

Стоит отметить, что запуск крылатой ракеты не нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, согласно которой КНДР запрещено использовать технологии баллистических ракет. Испытания крылатых же позволяет Пхеньяну, с одной стороны, избежать излишнего давления со стороны Южной Кореи, а также ее союзников в лице Японии и США, а с другой, продолжать развивать свою ядерную программу. Более того, у крылатых ракет есть свои преимущества: они летают на малой высоте и эффективно маневрируют, что позволяет им обходить ПРО.

— КНДР пытается диверсифицировать свой потенциал, чтобы обойти американское ПРО. Особенно с учетом того, что США вкладывают огромные деньги в эту систему на территориях, близких к Северной Корее. Оборона против баллистических и крылатых ракет — это совершенно разные вещи. Крылатые ракеты — фактически авиация. Но дальность, как правило, значительно меньше. Это вполне подходит для удара по близлежащим целям: по Южной Корее, по Гуаму, по Окинаве, даже по Гавайям, если они смогут создать крылатую ракету очень большой дальности или гибридную систему, которая будет стартовать как баллистическая, а планировать как крылатая, — заявил «Известиям» член РСМД, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

В целом, крылатые ракеты, которые можно оснастить обычным боезарядом, это более утилитарное и подручное средство для нанесения ударов, а, следовательно, и устрашения, отметил эксперт.

Фото: Global Look Press/Cheng Dayu

В последнее время Южная Корея, Япония и США активизировали сотрудничество для противодействия Северной Корее, в частности запустив систему раннего обнаружения ракет, выпущенных КНДР, и обмена данными между сторонами в режиме реального времени. Сеул, Токио и Вашингтон всячески привлекают внимание мировой общественности к многочисленным нарушениям Пхеньяна резолюций СБ ООН. Кроме того, страны усиливают кооперацию в Совбезе, пользуясь своим положением в международной организации в 2024-м. В частности, 18 января в Совбезе ООН по запросу трех государств прошли закрытые консультации по северокорейскому вопросу. Однако это не обязательно повлияет на планы Пхеньяна.

— Фактор санкций ООН вряд ли играет серьезную роль. Во-первых, КНДР успешно справлялась с давлением санкционного режима и раньше, а во время закрытия границ, связанного с риском распространения коронавируса, смогла оценить то, насколько устойчивой будет экономика при отсутствии доступа к ресурсам извне. Поэтому, чтобы напугать Пхеньян новыми ограничениями, потребуется известная изобретательность, — считает Анна Поленова.

Кроме того, осязаемо усилить давление в рамках Совбеза ООН, достаточно сложно в виду позиций двух постоянных членов. Россия и Китай уже не раз блокировали принятие инициированных США проектов резолюций в отношении КНДР, хотя в 2017 году поддержали санкции после испытания Пхеньяном водородной бомбы. Москва, тем не менее, придерживается позиции, что напряженность на Корейском полуострове возрастает из-за действий Вашингтона и его союзников, которые создают угрозу безопасности Северной Кореи.