Yonhap сообщило о запуске КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря
КНДР 24 января запустила крылатые ракеты в направлении Желтого моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (JCS).
Отмечается, что запуск крылатых ракет состоялся приблизительно в 7:00 (1:00 мск). Другие подробности произошедшего выясняются.
«Наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы совместно отслеживать новые провокации со стороны Северной Кореи», — сообщили представители комитета журналистам.
Этот запуск крылатой ракеты КНДР ― первый с сентября 2023 года: тогда Пхеньян провел испытания двух стратегических крылатых устройств большой дальности с макетами ядерных боеголовок в направлении Желтого моря.
Ранее, 19 января, КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Испытание проведено в ответ на трехдневные объединенные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи у острова Чеджудо.
15 января Северная Корея успешно провела испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.
За день до этого произошел пуск баллистической ракеты КНДР. Тогда об этом сообщили в японской береговой охране и призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Южнокорейские военные также подтвердили запуск оружия в Японское море.
Япония выразила протест в связи с запуском баллистической ракеты КНДР. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал распоряжение уточнить подробности запуска и обеспечить безопасность морских судов.
12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США.