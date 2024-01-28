Ветеран армии США пошутил о дружбе Техаса с Россией

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен на своей странице в социальной сети X в шутливой форме прокомментировал слова о возможности создания «союза штата Техас и России».

Как заявил Дрейвен, будь он главой штата, он бы поприветствовал Россию с распростертыми руками.

«Если бы я руководил Техасом, я бы приветствовал Россию с распростертыми объятиями. Техас мог бы стать самым близким союзником России, которого она когда-либо знала», ― гласит твит американского ветерана, опубликованный 25 января.

В середине января Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

На следующий день власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, установленных штатом. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия Эбботта по защите южной американской границы. При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

Впоследствии техасские власти вывезли со своей территории в другие штаты более 102 тыс. незаконных мигрантов. Отмечается, что это было сделано в рамках операции Lone Star («Одинокая звезда»), которая началась с 2022 года.

Тем временем профсоюз пограничников США поддержал сторону Техаса в конфликте с Белым домом.