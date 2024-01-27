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Профсоюз пограничников США поддержал сторону Техаса в конфликте с Белым домом

Профсоюз американских пограничников: Белый дом мешает охранять границу США
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Фото: REUTERS/Go Nakamura
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Белый дом делает всё, чтобы мешать охране границы, заявил в субботу, 27 января, профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями.

«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать всё, что может, чтобы помешать охране нашей границы», — рассказала организация в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день техасские власти вывезли со своей территории в другие штаты более 102 тыс. незаконных мигрантов. Отмечается, что это было сделано в рамках операции Lone Star («Одинокая звезда»), которая началась с 2022 года.

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12 января Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

На следующий день власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, установленных штатом. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия Эбботта по защите южной американской границы. При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

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