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По факту нападения на девушку-таксиста в Самаре возбудили уголовные дела

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения пассажира на девушку-таксиста и ее подругу. Об этом сказано в Telegram-канале прокуратуры по региону в субботу, 27 января.

Инцидент с нападением произошел еще осенью 2023 года.

«Установлено, что пассажир, выходя из такси, повредил дверь машины. Девушка-водитель, имеющая нарушения слуха, попросила подругу подъехать для помощи в урегулировании конфликта», — рассказали в ведомстве.

Мужчина начал вести себя агрессивно. Он напал на водителя, избил ее и угрожал убийством, а когда к месту событий подъехала ее подруга, пассажир применил силу и к ней. Вторая пострадавшая, как выяснилось, тоже имела инвалидность.

«По данному факту органами следствия возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»), ч. 1 ст. 119 («Угроза убийством»), ст. 116 УК РФ («Побои»), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия к гражданам»)», — объяснили в сообщении.

В настоящее время все уголовные дела объединены в одно производство. Подозреваемый задержан, ему избирается мера пресечения.

Прокурор Ленинского района города Самары Антон Шариков взял проведение расследования по этому делу на личный контроль.

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