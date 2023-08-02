В Москве пассажир такси избил водителя из-за запрета пить алкоголь в салоне

В Москве пассажир такси избил водителя за то, что он запретил ему распивать алкоголь в салоне автомобиля. Инцидент попал на видео, которое в среду, 2 августа, опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Мужчина вызвал такси в Хохловский переулок. В приехавшую машину он зашел с бутылкой алкоголя в руке в сопровождении женщины и ребенка.

Таксист отказался ехать, пока в салоне распивают алкоголь. После этого севший на переднее сиденье мужчина передал бутылку пива женщине и начал бить водителя кулаком по лицу.

Женщина попыталась остановить мужчину, но у нее ничего не получилось. Конфликт продолжился на улице.

В результате водитель вернулся в машину весь в крови, после чего вызвал полицию. В настоящее время напавшего на него мужчину разыскивают.

24 июля сообщалось, что в Ленинградской области задержан таксист, до смерти избивший пассажира в Мурине. Преступление произошло за день до этого. Погибший оказался 42-летним петербуржцем. Было установлено, что между ним и 23-летним таксистом, приехавшим из страны ближнего зарубежья, произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина скончался от полученного удара. Таксиста доставили в отдел полиции для разбирательства.