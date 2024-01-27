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На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76

Страна.ua: украинский штаб признал подлинность списка пленных на борту Ил-76
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Фото: РИА Новости/СК РФ
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Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 24 января планировался обмен, в рамках которого Киеву должны были передать 65 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 января сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что военных, указанных в списке на обмен, действительно готовились принять на родине в рамках запланированного на 24 января обмена.

В штабе уточняют, что речь идет о списке, опубликованном на российских ресурсах.

Украинская сторона ранее утверждала, что часть пленных из перечня уже были обменяны, но их до сих пор не представили общественности, уточнила «Газета.Ru».

Авиакатастрофа произошла в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. Позднее в СК сообщили, что на фрагментах тел пленных, погибших при крушении, обнаружили татуировки, характерные для военных Украины, включая полк «Азов».

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Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

Комментируя ситуацию со сбитым самолетом, президент РФ Владимир Путин 26 января заявил, что попросит СК максимально полно обнародовать детали расследования происшествия, чтобы об этом знали и жители Украины.

Путин также отметил, что есть ряд доказательств, подтверждающих причастность Киева к авиакатастрофе. В частности, тот факт, что атака самолета произошла с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Путин подчеркнул, что российские системы ПВО по определению по своему самолету нанести удар не могут благодаря системе «свой — чужой».

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