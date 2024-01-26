Путин заявил, что только суд может признать ГУР и СБУ террористами

Президент РФ Владимир Путин 26 января заявил, что только суд может признать Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины террористическими организациями.

«Эти решения принимаются не административными органами какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствие с российским законом, только суд может признать какую-то организацию террористической, у нас так и происходит. Действительно, такие организации, как «Правый сектор», «Айдар», «Азов» и другие, которые функционируют на территории Украины, они признаются террористическими, такими и являются», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня есть киевский режим, который ежедневно совершает преступления.

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