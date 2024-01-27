Страны Евросоюза (ЕС) пытаются отвлечь внимание европейцев от собственных проблем «страшилками про Россию». Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Германские фермеры выходят на улицы. <...> Чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации? <...> Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя слова министра обороны ФРГ о необходимости быть готовыми в войне с Россией.

По словам Пескова, конкурентоспособность немецкой промышленности падает, а издержки растут. При этом «страшилкой» о России пользуются не только в Германии, но и в Прибалтике. Пресс-секретарь не исключил, что за ними последуют «еще какие-то страны».

Накануне Писториус заявил о планах сделать Германию «пригодной к войне». Глава ведомства пояснил, что не видит в России угрозы, но считает необходимым соблюдать «принцип сдерживания» — как во времена холодной войны.

В частности, накануне издание MDR сообщило со ссылкой на минобороны ФРГ, что страна впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий «сдерживание» России.

Между тем в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой.

Заявления о возможности военного конфликта с Россией в последнее время звучали на Западе многократно, в том числе в Германии. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, антироссийская позиция западных стран сейчас на пике. Европейские столицы заявляют об эфемерной опасности от РФ в целях отвлечь общественность от «прогоревших» инвестиций на поддержку Киева, отметил он.