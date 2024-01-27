В Польше указали на рост преступности из-за потока мигрантов с Украины

Приток беженцев из Украины после начала специальной военной операции (СВО) увеличил статистику преступлений в Польше. Об этом рассказала обозреватель Гражина Завадка для газеты Rzeczpospolita в четверг, 25 января.

«Всего в прошлом году в Польше преступления совершили 17 278 иностранцев — это на 2,4 тыс. больше, чем в предыдущем. За десятилетие рост увеличился в пять раз (с 3,5 тыс. в 2013 году). Чаще всего из-за масштабов миграции преступления совершали украинцы», — привела она данные статистики.

По ее сведениям, каждое третье такое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего граждане Украины попадаются на вождении в нетрезвом виде, причем польская полиция порой удивляется настолько высокой концентрации алкоголя в крови.

«Судебные запреты нарушали в основном украинцы — за это были привлечены к ответственности 518 из них (из 871-го иностранца). Данные Главного управления полиции также показывают, что 283 иностранных водителя были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, находясь под запретом, наложенным судом именно в связи с этой проблемой», — сообщила она.

Журналистка привела историю, когда полиция задержала 38-летнего мужчину из Украины, который попытался уйти от полиции на своем автомобиле, но не справился с управлением и перевернулся на дороге. Полиция обнаружила у него в крови концентрацию алкоголя в 3,6 промилле.

«Возможно, они пьют больше, чаще и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Это может быть связано с различными проблемами, в том числе культурными», — предположил Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев Польши.

Ранее, 15 января, замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita указал, что в Польше заговорили о возможном продвижении армии РФ в Украине и ожидании новой волны миллионов беженцев. Политик заметил, что страна не должна быть обременена дополнительной ответственностью в области миграции.

В начале декабря прошлого года в Германии более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в больнице Висмут. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. Тогда же лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призвал украинских беженцев идти работать.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года.