Реклама
Прямой эфир
Общество
Количество пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до семи
Мир
Израиль предупредил о планах отодвинуть «Хезболлу» от своей границы
Мир
США заподозрили в удерживании танков Abrams от линии фронта
Мир
Венесуэла и Гайана проведут переговоры по вопросам территориального конфликта
Мир
Украинский закон о нацменьшинствах раскритиковали в Венгрии
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении в Газе сотен командиров ХАМАС
Мир
В Йемене предупредили о препятствовании прохода следующих в Израиль судов
Мир
Госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн
Мир
В Лондоне прошли задержания в ходе демонстрации в поддержку Палестины
Происшествия
Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем
Мир
В Германии прошла акция против открытия центра для беженцев
Спорт
ФК «Зенит» обыграл «Пари НН» и занял первую строчку в таблице РПЛ
Общество
В Уфе задержали нападавшего на прохожих убийцу
Спорт
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA
Общество
Умер экс-замглавы Совбеза России Рубанов

В Германии прошла акция против открытия центра для беженцев

Spiegel: более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в Гере
0
Фото: Global Look Press/Bodo Schackow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 1200 человек в Гере на востоке Германии приняли участие в демонстрациях, направленных против размещения беженцев в бывшей больнице Висмут. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

«Они против запланированного размещения беженцев: более 1200 человек собрались в Гере в субботу на демонстрацию правых», — сообщает издание.

Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. В автопробеге приняло участие 73 автомобиля и более 150 человек.

Миграционный криз: в ЕС не готовы к приему беженцев из сектора Газа
Где в Евросоюзе планируют размещать уехавших от войны палестинцев

Ранее, 3 декабря, в Германии призвали прекратить выплаты украинским беженцам. Речь идет только о новоприбывших, поскольку было бы незаконно отменять пособия для ранее приехавших украинцев. Отмечается, что социальное пособие на данный момент получили 700 тыс. украинцев.

Ранее, 18 ноября, представитель ХСС в немецком бундестаге Александер Добриндт раскритиковал действующую практику денежных выплат украинским беженцам. Он отметил, что в соответствии с законом о льготах для лиц, ищущих убежища, беженцам с Украины положена материальная помощь в первые несколько месяцев, потом должно начинаться трудоустройство, чтобы необходимость в выплате денег отпадала.

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию: до 200 прибывающих в день.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023