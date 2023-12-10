Более 1200 человек в Гере на востоке Германии приняли участие в демонстрациях, направленных против размещения беженцев в бывшей больнице Висмут. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

«Они против запланированного размещения беженцев: более 1200 человек собрались в Гере в субботу на демонстрацию правых», — сообщает издание.

Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. В автопробеге приняло участие 73 автомобиля и более 150 человек.

Ранее, 3 декабря, в Германии призвали прекратить выплаты украинским беженцам. Речь идет только о новоприбывших, поскольку было бы незаконно отменять пособия для ранее приехавших украинцев. Отмечается, что социальное пособие на данный момент получили 700 тыс. украинцев.

Ранее, 18 ноября, представитель ХСС в немецком бундестаге Александер Добриндт раскритиковал действующую практику денежных выплат украинским беженцам. Он отметил, что в соответствии с законом о льготах для лиц, ищущих убежища, беженцам с Украины положена материальная помощь в первые несколько месяцев, потом должно начинаться трудоустройство, чтобы необходимость в выплате денег отпадала.

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию: до 200 прибывающих в день.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.